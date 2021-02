La Giunta regionale approva una mozione sul Franchi

Approvata a maggioranza una mozione che vede come primo firmatario Andrea Vannucci del Pd. Sì anche di Italia Viva e Forza Italia, no di M5S, astenuti Fratelli d’Italia e Lega.

La Giunta regionale dovrà impegnarsi a favorire soluzioni di recupero delle volumetrie esistenti dello stadio di calcio Artemio Franchi di Firenze. Lo prevede una mozione, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale: a favore si sono dichiarati i gruppi Pd, Italia Viva e Forza Italia, mentre Lega e Fratelli d’Italia si sono astenuti, il Movimento 5 stelle ha votato contro.

L’atto “in merito alla riqualificazione dello stadio Artemio Franchi”, che vede come primo firmatario Andrea Vannucci (Pd), impegna la Giunta regionale a partire dall’ipotesi di rifacimento complessivo della struttura, in seguito alle indicazioni del Mibact (ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo), a favorire soluzioni che “prediligano interventi, anche finalizzati a incrementare i servizi e le attività, principalmente mediante il recupero e la riqualificazione delle volumetrie esistenti, in coerenza con gli obiettivi dettati dalla normativa regionale in materia di governo del territorio”.

Vannucci, illustrando la mozione in aula, ha spiegato che c’è la necessità di tutelare questo bene “materiale e immateriale” e che il ministero “apre alla possibilità di riadattare il vincolo alla funzione”.