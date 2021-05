FOTO VN – Borja Sindaco, “investitura” da parte di Nardella

Il sindaco e il Sindaco: Nardella consegna la sua fascia a Borja Valero

Divertente siparietto tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e Borja Valero, calciatore della Fiorentina per tutti "il Sindaco". Il primo cittadino ha voluto consegnare la sua fascia proprio al centrocampista, per uno scatto evocativo in occasione della giornata dell'inaugurazione del murale dedicato a Davide Astori: