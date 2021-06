“Con l’affanno la percentuale di errore aumenta. Che fare in uscita?”

La domanda che si pone Giampaolo Marchini riguarda le partenze più che gli arrivi

La situazione è completamente bloccata, mi aspetto una decisione lunedì, che è la deadline per Italiano. La Fiorentina, ormai lo sappiamo, si sta muovendo anche su altri profili che sembravano ormai lasciati indietro. Per quelle che sono le sensazioni di adesso, è un confronto tra Italiano e Fonseca, ma è un garbuglio talmente fitto che non è sicuro sbilanciarsi. E' complicato anche gestire la rosa senza una guida tecnica: che fare con Ribery e Caceres in scadenza? Con Lirola, Pulgar e Amrabat? La percentuale di errore aumenta quando si è in affanno.