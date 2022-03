Chiarugi: “Prima giravamo per i campi di periferia, Viola Park riunirà tutti”

L'ex viola ha commentato dal Viola Park la realizzazione di un centro sportivo che riunirà tutte le squadre viola

Intervenuto dal cantiere del Viola Park per la premiazione delle Glorie Viola, l'ex campione d'Italia con la Fiorentina nel 1969 Luciano Chiarugi ha voluto esprimere la sua gioia per la costruzione del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli: "Prima noi per allenarci giravamo per i campi di periferia, la maggior concentrazione di strutture servirà per migliorare i risultati della Fiorentina e questa società ne ha tutte le capacità".