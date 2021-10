Berardi e Borja Mayoral, il punto sul mercato di gennaio

Il punto sul mercato viola: l'attacco è da rinforzare, la Fiorentina ci proverà per Berardi e Borja Mayoral

Berardi più Borja Mayoral,La Nazione fa il punto sui rinforzi per gennaio che punta la Fiorentina. L'obiettivo numero uno per il reparto avanzato resta l'esterno del Sassuolo, ma secondo il quotidiano il Sassuolo chiede 35 milioni per riallacciare i contatti. Per quanto riguarda il vice-Vlahovic, per l'esubero spagnolo della Roma serve il benestare del Real Madrid. I blancos detengono il cartellino del centravanti e l'opzione sarebbe quella del prestito fino a giugno con diritto di riscatto.