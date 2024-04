Malusci: “Kayode resti così, ha una grande umiltà. Milenkovic è involuto troppo”

"Nell'annata 1989/90 fu particolare. In Coppa Uefa eravamo un'altra squadra, in campionato faticavamo. Ma non c'era una distrazione, le cose però non si mettevano mai nel verso giusto. il mercoledì si sembrava trasformati, a livello di concentrazione eravamo diversi. Con quei campioni si facevano le riunioni, e nemmeno noi si riusciva a capire. Io non credo che oggi la Fiorentina possa giocare senza motivazioni. La cosa che mi ha deluso domenica è stato il carattere, quando giochi con la Juventus non puoi avere il pensiero del giovedì. Nel 90' eravamo in 18 soli in rosa. Abbiamo una rosa ampia, ma Italiano ne ha fatti girare 16-17. E vuol dire che non stanno bene. Arthur non si sa cosa ha fatto, va in panchina ma non gioca. Parisi è stato fermo, poi gioca bene e finisce in panchina, perchè?