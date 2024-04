La giornalista Vanessa Leonardi ha parlato oggi su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Vincenzo Italiano e del suo prossimo, importante impegno in Conference League contro il Viktoria Plzen. Ecco le sue parole.

"La squadra fa fatica a segnare, crea tanto ma non finalizza. Sarà una partita spartiacque contro il Viktoria Plzen. I giocatori di qualità ora devono venir fuori. Mi aspetto tanto da Nico Gonzalez e da Bonaventura. Altri giocatori? Barak è fondamentale entrando dalla panchina. La sua voglia ha ribaltato spesso i risultati ed ha fatto la fortuna della Fiorentina. Anche dalla voglia di riscatto degli altri giocatori quindi mi aspetto molto. Come anche da Kouame, che per ora ha avuto un 2024 complicato. Formazione? Mi aspetto Arthur a centrocampo, insieme a Bonaventura. Le due partite più belle della Fiorentina quest'anno sono state contro la Lazio e contro l'Atalanta, ed in entrambe c'era Jack".