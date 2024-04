Guerini: “Italiano ha fatto il massimo. Ma doveva puntare i piedi sul mercato”

La Fiorentina si sta specializzando nel percorso della Coppa Italia. La Fiorentina ha dimostrato di essere all'altezza della situazione all'andata , e non giocherà per difendere e basta. La squadra non è capace di difendere e basta, a Bergamo c'è anche una buona tradizione, anche quando ero dirigente. Italiano non gestisce il risultato. Gasperini meriterebbe un trofeo sinceramente. Italiano però si è presentato benissimo al grande calcio. Non saprei dire come possa andare la partita di stasera.

Proprio su Italiano: "Per me lui ha fatto molto bene, obiettivamente credevo che i calciatori della Fiorentina fossero più forti. La squadra è buona, ma non forte da ambire a grandi traguardi. Italiano ha tirato fuori il massimo dai ragazzi. Io se fossi stato in Italiano avrei preteso una squadra più forte, puntando i piedi. Si è un po' accontentato, non credo che gli faccia bene come carriera. Sono state prese mezze scommesse, dopo due finali. Kouamè dal punto di vista fisico è il miglior attaccante in rosa, ai tifosi piace. Metitava più occasioni, Belotti a me piaceva. Ma il tempo passa e ha perso smalto. La società deve trovare una punta per risolvere questa situazione"