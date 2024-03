Graziani: “Nzola deludente ma Italiano ha sbagliato contro il Torino”

"La Fiorentina doveva sfruttare l'uomo in più contro il Torino, con la superiorità numerica che non è stata sfruttata nè tatticamente nè tecnicamente. L'ingresso di Nzola così tardivo poi, secondo me, non ha avuto senso. La rosa dei viola? A fine agosto eravamo tutti contenti per le operazioni fatte, ma ad ora non ci sono stati riscontri da alcuni giocatori. Uno di questi è Infantino, un altro è Maxime Lopez. Da Nzola, poi, ci aspettavamo molto di più rispetto a quanto messo in campo finora. Pensavamo potesse fare meglio che a La Spezia, ma non è stato così, e per lui è, ad ora, una stagione altamente negativa. Con gli innesti di Faraoni e Belotti, comunque, la squadra è in seguito migliorata. Nzola con Beltan alle sue spalle contro il Maccabi Haifa? Un po' di turnover devi farlo, quindi può utilizzare anche l'angolano Italiano. I giocatori ci sono, vediamo quelle che saranno le risposte sul campo. Roma? De Rossi ha riportato entusiamo e tranquillità dopo Mourinho. Giocare ora con i giallorossi è dura, anche perché hanno giocatori di assoluta qualità davanti. La Fiorentina, però, ha le potenzialità per fare una grande partita".