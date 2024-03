Graziani: “Belotti? Ieri potevi mettere anche Van Basten. Squadra senza furore”

"Questa altalena di prestazioni non ci permettono di migliorare la classifica. Ieri siamo rimasti tutti delusi. La squadra ha dato l'impressione di giocare per non perdere, senza furore. Non mi è piaciuta la sostituzione di Beltran. Quando vai in vantaggio a livello numerico la squadra dovrebbe avere una carica agonistica maggiore, e invece niente. Se Arthur aveva la caviglia gonfia doveva toglierlo. Belotti delle 5 partite da titolare, di cui 3 ne ha fatte bene, Ieri potevi mettere anche Van Basten, dove andava? Abbiamo fatto poca fase offensiva. Se vuoi provare a vincerla Nzola mettilo prima, invece che all'85'. Firmerei subito per il settimo posto."