Giorgetti: “Il gruppo ha un’ossessione. Non è facile programmare il futuro”

"La Fiorentina deve raccogliere l'ossessione di lasciare qualcosa in eredità. In estate ci sarà una grande smazzata, molti se ne andranno, il futuro di Italiano è nebuloso. Ma il gruppo vuole lottare per vincere qualcosa, per concludere il triennio di Italiano, con un avversario che non ha mai perso in Europa. Trovo difficile fare paragoni tra la Champione e le altre coppe. Anche i gol subiti nello stesso modo sono diventati un'ossessione."