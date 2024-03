Giorgetti: “Franchi? Si è lavorato per il bene della città. Grazie al Governo”

"Sono soddisfatto per il risultato nell'interesse dei tifosi, della città e della Fiorentina. In questa situazione l'importante è riuscire a rifare questo stadio dopo 30 anni di discussione. Bisogna dire grazie al Governo che ha ascoltato le richieste del Sindaco Nardella. Il Franchi è di tutti e credo che sia stato un ottimo esempio di lavoro insieme per il bene della città. Le notizie della proroga dei lavori e della restituzione del finanziamento ci rassicurano per il futuro. Poter rimanere a Firenze e finire i lavori dopo due anni ci mette nella condizione di fare meglio".