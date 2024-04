Flachi: “Tornare al 4-3-3 potrebbe essere una soluzione. La Juve non convince”

"Credo proprio che per la propria indole la Fiorentina non si difenda. Ed è giusto che lo faccia non credo che finisca 0-0. l'Atalanta proverà a segnare subito, e non sarà facile. Chi passa per me credo che abbia grandi possibilità di vincere. La Juve non convince, ieri mi è piaciuta di più la Lazio. Se la Fiorentina passa ha davvero una grande occasione. Con Jack forse a centrocampo si farebbe fatica, Italiano potrebbe tornare al 4-3-3. Bisogna essere bravi sugli esterni a chiudere le linee. Il gioco della Fiorentina è tutto tranne che difensivo"