Dal VP: Fiorentina, ancora molti dubbi sui convocati per l’Atalanta

Come riporta Radio Bruno Toscana, la Fiorentina scenderà in campo oggi alle 15 per svolgere l'allenamento che determinerà le condizioni dei giocatori che erano indisponibili lunedì sera a Salerno, e che Vincenzo Italiano spera di ritrovare per la trasferta di Bergamo di mercoledì contro l'Atalanta: Bonaventura rimasto fuori dalla lista dei convocati anche per il ritorno di Conference League contro il Viktoria Plzen. Nico Gonzalez, Beltran e Belotti che, dopo aver disputato la sfida al Franchi sono stati esclusi dalla trasferta di Salerno, anche loro per problemi fisici. Anche MbalaNzola è ancora in dubbio, dopo aver saltato la sfida dell'Arechi per motivi personali potrebbe essere escluso anche per la sfida di Coppa Italia. Nell'allenamento odierno Italiano dovrà iniziare a preparare la formazione per la sfida che può valere una stagione e potrebbe dover fare a meno dei suoi top player.