Dal VP: Dodò e Kouame quasi al 100%. Per Christensen settimana decisiva

Le ultime novità direttamente dagli inviati di Radio Bruno al Viola Park. Stanno tornando al 100% Dodò e Kouame, la sosta li dovrebbe portare al massimo della forma. Castrovilli presente, mentre ancora non si sta allenando in gruppo Christensen. Dopo l'operazione al menisco di un mese fa prosegue il lavoro personalizzato per il portiere danese. Le possibilità di una sua convocazione per la partita contro il Milan ci sono. I prossimi sette giorni saranno decisivi per capire se il portiere riuscirà a tornare in gruppo e guadagnare così una convocazione per la sfida del Franchi