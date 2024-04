Dal VP: “Belotti ancora dal 1′ con il Plzen. Nzola in dubbio “

Come riporta Radio Bruno in vista del ritorno di Conference League contro il Viktoria Plzen Italiano avrà a disposizione tutti i giocatori ma uno è ancora in dubbio: Mbala Nzola infatti, dopo l'assenza di lunedì sera a causa di un affaticamento muscolare, sembra non aver ancora recuperato al massimo. La decisione sulla convocazione dell'attaccante dovrebbe essere presa nella rifinitura di domani. Il dubbio però riguarda solo la possibile convocazione del giocatore, perché su chi sarà il titolare Italiano è stato chiaro: Belotti gioca e deve fare gol. Ikoné, nonostante il gol segnato contro il Genoa, sembra destinato alla panchina.