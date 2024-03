Casini: “Franchi? I soldi pubblici dovrebbero servire per altri progetti”

"Le risorse che arrivano alla Città Metropolitana devono essere utilizzate per investimenti pubblici mirati. Franchi? Non credo che lo stadio Artemio Franchi sia diventato il nuovo Flaminio. È un monumento ed è giusto che sia restaurato con risorse pubbliche, ma 90 milioni erano già utili alla ristrutturazione. La Fiorentina avrebbe potuto realizzare un proprio impianto privato, cosa che succede un po' in tutto il mondo. Solo in Italia ed in Francia abbiamo ancora il concetto di realizzare stadi di calcio con soldi pubblici. Il tema è che i soldi pubblici servono per lo più per altri progetti: per riqualificazioni urbane e progetti sociali, oltre che scuole superiori, viabilità ed altro ancora. A noi sembra sbagliato che certi soldi vengano messi per coprire lo stadio piuttosto che per realizzare altre opere. Fiorentina? La Conference League tiene la squadra più impegnata e tiene la concetrazione alta. Porta anche a maggior risultati per la nostra squadra. Domani non sarà da prendere sotto gamba, ed ho fiducia di questa seconda parte di campionato. Riniziamo questo finale di campionato, comunque, con Belotti, un attaccante in più, e giocheremo partite importanti nelle coppe ed in Serie A".