Benassi non è più della Fiorentina, ma si allena ancora al Viola Park

E' svincolato dal settembre 2023, ma frequenta ancora il Viola Park: Marco Benassi, ex centrocampista della Fiorentina, non ha ancora deciso di appendere gli scarpini al chiodo e continua ad allenarsi nel quartier generale viola, evidentemente con il benestare della società. Non solo: per lui gli spazi gigliati continuano a rappresentare la quotidianità, dato che anche il figlio è tesserato. Lo riporta Radio Bruno.