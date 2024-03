Amoruso: “Partita deludente e inconcludente. C’è stata presunzione a gennaio”

"Sono parecchio deluso, avevo cavalcato la prestazione contro la Lazio. Sapevamo che il Torino ci avrebbe fatto soffrire, ma non una gara inconcludente. Non c'è stato il furore che ci doveva essere contro una squadra così. La squadra non è guarita, le cose però non si erano messe bene. Le sostituzioni sono state dettate dai gialli, e dalla cattiveria della situazione. La bravura del Torino nella fase difensiva c'è, è chiaro. Ieri sera davanti la squadra era ferma, Nico incluso. Nel primo tempo abbiamo trovato solo un cross decente. L'Europa è Europa, ma si è peccato di presunzione. Nelle prime 19 hai fatto qualcosa di non previsto a inizio anno. L'occasione giusta c'era, e tu il 2 di gennaio avresti dovuto aiutare la squadra. In attacco non abbiamo nessuno che si avvicini ai 10 gol. Chi prendi in panchina, e che possa migliorare questa squadra?