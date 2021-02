Zola: “Fiorentina? 6-7 punti di vantaggio sono pochi. Per la salvezza…”

L’ex calciatore del Cagliari Gianfranco Zola ha parlato a Calciocasteddu dell’accesa lotta salvezza, tirando in ballo anche la Fiorentina:

Dal Crotone alla Fiorentina sono tutti in gioco, metto dentro anche i viola, cinque-sette punti in questo momento del campionato non sono poi così tanti da perdere o recuperare. Lo Spezia? Impressiona per qualità e propositività del gioco, fisicamente sono tutti giocatori validi e anche tecnicamente i ragazzi semi-sconosciuti che ha presentato si sono mostrati più che all’altezza