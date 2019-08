VN – Sottil-Koulibaly, sputo del senegalese? Ecco cosa è successo

Fiorentina-Napoli è stata una gara molto intensa e piena di episodi arbitrali, tanto da far salire sul banco degli imputati l’arbitro Massa per il rigore assegnato al Napoli. Ma in molti – anche sul web – hanno sottolineato anche un altro momento della gara, quando cioè Sottil e Koulibaly durante la prima frazione di gara hanno avuto uno screzio. Il giovane viola, poco dopo, è andato a lamentarsi in maniera viva con il direttore di gara, senza essere ascoltato.

Come raccolto da Violanews, il motivo sarebbe dovuto a uno sputo che il senegalese avrebbe rivolto all’avversario. Questa situazione avrebbe poi provocato la reazione accesa del giocatore di Montella. Episodio decisamente da condannare e che può aggiungersi a una serata già di per sé decisamente da bufera per la squadra arbitrale.