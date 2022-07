VN – Nessun problema per Jovic: spiegata la sua assenza

L'assenza di Luka Jovic durante l'allenamento odierno aveva inizialmente fatto sorgere qualche dubbio. Come raccolto dai nostri inviati a Moena, il serbo ha svolto in mattinata dei test atletici specifici. Quindi, la sua assenza non è dovuta a nulla di particolarmente preoccupante, ma trattasi di una scelta calcolata dallo staff tecnico di Vincenzo Italiano.