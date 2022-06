VN – Italiano, dopo la firma ecco il programma verso Moena

Dopo la firma, Italiano si prepara agli ultimi giorni di relax prima del raduno di Moena, data fissata per il 5 luglio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il tecnico ha deciso di passare ancora qualche giorno a Firenze dopo esserne arrivato in volo ieri. Dopo questa parentesi toscana, il mister farà ritorno in Sicilia per trascorrere in famiglia gli ultimi giorni di vacanza.