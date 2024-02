VN – Handanovic e Laurini a vedere la Fiorentina Primavera: il motivo

Ormai, l'importanza di coltivare giovani talenti è diventata fondamentale nel calcio moderno. Per questo motivo, molte squadre inviano i propri osservatori per analizzare le prestazioni dei giovani talenti

Ormai, l'importanza di coltivare giovani talenti è diventata fondamentale nel calcio moderno. Per questo motivo, molte squadre inviano i propri osservatori per guardare e analizzare le prestazioni dei giovani di altri club. Lo hanno fatto anche l'Inter ed Empoli, che durante la partita Fiorentina-Bologna, valida per il campionato di Primavera, hanno mandato l'ex portiere Handanovic e l'ex viola Laurini a osservare i giovani delle due squadre. Come riportato dalla nostra redazione, i due si trovano al Viola Park.