VN – “Campo di Marte 2026”, tutto pronto per l’incontro illustrativo ai cittadini

Tra pochi minuti andrà in scena l'incontro finalizzato a presentare il futuro dell’area di Campo di Marte, in cui sorgerà il nuovo Stadio Artemio Franchi

Ecco come si presenta quest'oggi il Mandela Forum pronto per l'evento "Campo di Marte 2026", incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza, finalizzato a presentare il futuro dell’area di Campo di Marte, in cui sorgerà il nuovo Stadio Artemio Franchi. Durante l’evento verranno raccolte le osservazioni e i commenti dei partecipanti. Secondo quanto testimoniato da Violanews, presente sul posto, al Forum sono presenti 20 tavoli di lavoro a disposizione dei cittadini che possono porre domande cui rispondono gli esperti che hanno lavorato, lavorano e lavoreranno al progetto.