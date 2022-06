Vitale: “Scambio Pinamonti-Milenkovic? Lo faccio e prendo Acerbi. Torreira…”

"In Pradè ho fiducia, quando ho avuto l'opportunità di parlarci gli ho detto di imporsi nelle società. Sicuramente chi è nella stanza dei bottoni ha un progetto per rinforzare la squadra. Servono a tutti i costi un terzino destro e un centravanti, investirei su Pinamonti. Terracciano ha fatto bene, ma in porta serve un numero uno vero, di grande personalità. Torreira? La Fiorentina ha fatto bene come strategia, c'è margine per chiudere a un prezzo dimezzato. Zurkowski va riportato alla base, Fagioli sì ma non in prestito. Scambio Milenkovic-Pinamonti? Lo faccio e prendo Acerbi in difesa".