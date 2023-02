Vieri: “Fiorentina in finale di Coppa Italia un premio per Italiano e i tifosi”

In una delle ultime puntate della Bobo Tv, Christian Vieri parla della Coppa Italia e del destino della Fiorentina in questa competizione. L'ex centravanti, che ha giocato anche a Firenze per una stagione (la 2007/2008), ha detto: "Andrò a vedere la semifinale tra Inter e Juventus, chi passa troverà la Fiorentina in finale a Roma. Sono contento per i viola, se lo meritano, giocarsi la coppa sarà un premio specialmente per Vincenzo Italiano e la tifoseria gigliata".