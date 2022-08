VIDEO – Commisso: “Cremonese ed Empoli importantissime, partiamo bene”

"Un mese fa non sapevo nemmeno se sarei potuto venire qui, ma ce l'ho fatta, per stare vicino a voi. Sono fortunato: quando non sono in America c'è chi si prende cura di Mediacom per me, e quando non sono a Firenze vale lo stesso per la Fiorentina. Ringrazio Barone, il Mister e lo staff per questo. Ragazzi, oggi si gioca: questi incontri con Cremonese ed Empoli sono importantissimi, facciamo bene e cominciamo col piede giusto. Volevo dirvi questo. Sono vicino a te (Gonzalez), a te (Quarta, i più vicini a Rocco) e a tutti quanti. Ok? Fate una bella partita oggi. Grazie".