Vergogna a Empoli: tifoso viola aggredito, prognosi di un mese

Secondo quanto riporta GoNews.it, un tifoso fiorentino, 52 anni, poco dopo il fischio finale della gara contro l'Empoli, si trovava ieri in un circolo Arci quando tre giovani, che secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbero tifosi dell'Empoli, hanno iniziato ad inveirgli contro per via della maglia viola che aveva addosso. I tre hanno aggredito l'uomo dopo averlo insultato, colpendolo con calci e pugni al volto e lasciandolo a terra prima di scappare. Trasportato all'Ospedale San Giuseppe di Empoli, l'uomo è stato curato per le numerose ferite riportate, per una prognosi totale di 30 giorni. Sul caso è stato aperto un fascicolo.