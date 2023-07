Venuti: “Mi sono state fatte promesse non mantenute. Da gennaio è stata dura”

Lorenzo Venuti, ex difensore viola arrivato alla scadenza del contratto con la Fiorentina pochi giorni fa, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport-Stadio in cui è tornato a parlare del suo addio a Firenze: "Ho ancora i brividi per il saluto sotto la Curva. Credo che nella storia della Fiorentina la Fiesole avrà riservato solo a un altro paio giocatori una festa così. Ma l’affetto del tifo per me non si è limitato solo a quel momento in questi quattro anni. E in tal senso mi spiace che sia stato per la mancanza d’affetto di pochi che non sono rimasto".