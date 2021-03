Venuti: “Il Benevento proverà a sfruttare i nostri errori, dovremo fare attenzione”

Il difensore viola Lorenzo Venuti ha parlato a Sky Sport prima di Benevento-Fiorentina: “Mi aspetto una partita difficile, lottare per la salvezza vuol dire tanto. Cercheranno di farci male sui nostri errori, dovremo limitarli e fare attenzione. Ho passato due anni fantastici a Benevento, mi è rimasta dentro, una popolazione che mi ha dato e insegnato tanto, so cosa vuol dire lottare per questa maglia”.

LEGGI ANCHE – Formazioni ufficiali: tandem francese dietro Vlahovic, fuori Biraghi