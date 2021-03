Ventura: “Prandelli, capisco la sua decisione. Ha vissuto un calcio diverso”

Gian Piero Ventura, allenatore, ha parlato a Radio Sportiva: “Ho capito la decisione di Prandelli. Cesare è un amico e, al di là delle decisioni personali nelle quali non voglio entrare, ha vissuto un calcio diverso e ha inciso questo più che i risultati. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro. Oggi il calcio è cambiato, non basta allenare solo la squadra ma conta molto anche tutto il resto, il contorno. Se sbagli una partita oggi vieni massacrato sui social e non solo, è un altro mondo rispetto al passato”.

