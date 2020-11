L’ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha parlato a TMW Radio, toccando brevemente l’argomento Prandelli:

“Altri tecnici che apprezzo oltre Mancini? Ottimo De Zerbi, sta facendo un ottimo lavoro al Sassuolo. Sono molto contento del ritorno in pista di Prandelli, che era rimasto ai margini per scelte errate ma anche per il fatto di non aver avuto un procuratore”.

COMMISSO SU PRANDELLI: “HA LA MIA STIMA, PER IL FUTURO SI VEDRA'”