Commisso su Prandelli: “Ha la mia stima, per il futuro si vedrà”

Durante l’intervento a Lady Radio, Rocco Commisso ha parlato così della scelta di Prandelli: “Nessuno lo aveva nominato, tutti parlavano di Mazzarri, Allegri… (ride, ndr) Ha la mia stima, ci ho parlato solo 10′ e dovremo risentirci. Il contratto? Io spero che farà molto bene, per il futuro si vedrà quello che succede. Sarri? Io l’ho visto in televisione, poi il lavoro dei miei dirigenti è valutare tutte le situazioni. Dobbiamo tenere di conto anche del contesto generale, io ho investito già 300 milioni in due anni ed è scoppiato il covid, il nostro monte stipendi è cresciuto del 40% e i ricavi sono calati, in soli due anni la Mediacom dovrà versare 50 milioni”.