Una necropoli pre etrusca al Viola Park: era stata scoperta durante i lavori

Durante la costruzione del Viola Park, è stata fatta una scoperta che ha dell'incredibile. Come riporta l'edizione online de La Nazione infatti, nell'area del nuovo centro sportivo viola a Bagno a Ripoli sono stati rinvenuti una fattoria romana, una strada e una necropoli con quasi 170 tombe risalenti a una comunità pre etrusca. La costruzione del Viola Park ha consentito di portare alla luce una serie di testimonianze archeologiche di una piccola comunità villanoviana (che precedette la cultura etrusca) che ha lasciato una necropoli composta da sei tombe a pozzetto, con le ceneri dei defunti in vasi di terracotta e oggetti di corredo e un’altra più grande dove ne sono state contate centinaia.

Dopo il rinvenimento - si legge - le attività sul campo si sono concluse con la protezione delle strutture rinvenute e il loro riseppellimento, per consentire la conclusione dei lavori del centro sportivo ed evitando danneggiamenti ai resti antichi. Tra i reperti portati alla luce ci sono lucerne, oggetti d'uso personale come specchi, spilloni e aghi per capelli, pettini, ma anche pedine, dadi, balsamari di vetro e orecchini d'oro. Adesso alcuni oggetti sono custoditi nei depositi della Soprintendenza, mentre gli scheletri si trovano a Scandicci. Qualcosa è rimasto anche al Viola park in un magazzino".