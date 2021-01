“Troppo ottimismo a Napoli. Non c’è continuità, società faccia esame di coscienza”

Intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana, il giornalista de La Nazione, Angelo Giorgetti, ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli per 6-0:

Prandelli ha fatto capire che con Ribery c’è un piccolo problema. Parlando della partita, forse c’è stato troppo ottimismo. La Fiorentina si è offerta ai giocatori del Napoli, ha offerto un’immagine di sé stessa desolante. Il fatto che non ci sia stato nemmeno un’ammonizione, fa capire che il senso del gruppo è molto basso. La Fiorentina non riesce a trovare continuità, malgrado i continui cambi in panchina. Serve che la società faccia un esame di coscienza perché non è normale che la squadra abbia queste difficoltà dopo una stagione e mezza. Non penso che la scossa possa esserci senza un rinnovamento. Prandelli sta andando a tentativo, sta osando. Contro la Juventus gli è andata bene schierando Borja Valero in regia. Ieri le sue scelte sul centrocampo non hanno pagato. Adesso Prandelli deve fare scelte nette, contro alcuni avversari non può offrirsi a viso aperto. Ribery? Ha fatto la differenza nella prima parte della scorsa stagione. Quando non trascina, diventa un lusso. Il lavoro di Prandelli è complicato, non vorrei essere nei suoi panni. Mercato? Mi aspetto una sintesi di attaccante multiruolo, concreto e un tattico a centrocampo.