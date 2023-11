Tre sconfitte di fila in A, con Italiano era successo solo una volta. Ma oggi…

La Fiorentina ha perso tutte e tre le ultime partite di campionato. 0-2 con l'Empoli, 1-0 a Roma con la Lazio, 0-1 ancora contro la Juventus, nella gara più attesa. Qualcosa a cui non eravamo per nulla abituati, che non era quasi mai successo in Serie A. Quasi, appunto, perché una volta è già accaduto. Ma mai tre sconfitte di fila senza mai segnare. Siamo nel 2022, primavera inoltrata: la Fiorentina cade a sorpresa a Salerno per 2-1 e poi viene superata a Milano, gol di Leao decisivo per lo scudetto del Milan. Poi ecco la vittoria sulla Roma, ma il calendario ha voluto, tra Salernitana e Milan, il posizionamento del recupero della gara casalinga contro l'Udinese, rinviata per Covid in inverno, persa addirittura per 0-4, passaggio a vuoto generale. Questa tripletta di k.o. non ha impedito alla Fiorentina di tornare in Europa, sponda Conference League.