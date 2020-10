Tosto consiglia: “Fiorentina, prendi Sturridge”. Poi sull’addio di Chiesa: “Brutto finale”

Vittorio Tosto, anche ex viola e oggi dirigente sportivo, ha parlato a TMW Radio: “Chiesa? È stato un brutto ‘lieto fine’, se così si può dire. Bisognerebbe lasciarsi sempre nel migliore dei modi. Chiesa è un punto di riferimento per tanti ragazzi, soprattutto in Toscana. Era un esempio. Si sta alimentando la parte ignorante di chi segue il calcio. Sui social sta uscendo la parte peggiore di questo mondo, contro un ragazzo che ha fatto le sue scelte ma rimane un bravo ragazzo. Svincolati Prenderei di sicuro Sturridge. L’ho conosciuto, si è chiuso il mercato in Inghilterra dopo una squalifica di 4 mesi presa ingenuamente. Chi lo prende, prende un giocatore forte, fuori da una big solo per una leggerezza”.

