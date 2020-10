Vito de Palma, giornalista di Espn ed esperto di calcio argentino, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Lucas Martínez Quarta ha giocato benissimo nell’ultima partita con la nazionale Argentina. In ogni caso il ragazzo aveva già dimostrato ampiamente di essere un giocatore di livello. Non c’è dubbio, la Fiorentina ha fatto un grande affare. Un colpaccio se le cifre sono quelle che circolano. L’operazione è stata eccellente sotto ogni aspetto. Mi hanno confidato che il ragazzo ha parlato molto con Pezzella prima di scegliere Firenze, il capitano gigliato ha giocato un ruolo chiave. Ruolo? Il ragazzo è un centrale difensivo molto versatile, anche se non è molto alto, può giocare in ogni posizione. Possiede un grande tempismo nei contrasti e nel colpo di testa. Il ragazzo atleticamente è pronto ed in forma, il River è in piena stagione. Un rinforzo molto importante per la Fiorentina.