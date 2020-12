Tosto: “Alla Fiorentina mancano figure solide alla base, aprire un ciclo ora è impossibile”

Vittorio Tosto, ex giocatore di Empoli, Fiorentina e Genoa e oggi procuratore, ha parlato a Lady Radio:

“Mi aspettavo che dopo l’ultima giornata di due campionati fa, Fiorentina-Genoa 0-0, entrambe le squadre, ma soprattutto quella viola, avrebbero cambiato registro. Un anno e mezzo dopo siamo ancora allo stesso punto, questa svolta non c’è stata. Qualcuno diceva che per fare una squadra competitiva bisogna uscire in bicicletta e pedalare, e farlo per diversi anni; ecco, la Fiorentina mi sembra che parta sempre da zero, che non abbia la pazienza di pedalare con un’ideologia in testa e seguendo una pista ben definita. Servirebbe un allenatore capace di rimanere per anni… Quando si costruisce veramente qualcosa, allora lo si comincia a percepire, ma cambiare sempre strada difficilmente porta a qualcosa. E a Firenze lo sanno bene, perché quando le cose andavano per il verso giusto credo che l’atmosfera di cui parlo si percepisse bene. Non è facile, il Milan ci ha messo quasi 10 anni per ricostruire quello che stiamo vedendo oggi. Purtroppo alla Fiorentina mancano in questo momento figure solide alla base, è impossibile, almeno per ora, aprire un ciclo.

Ci sono delle piazze in cui certi ruolo sono fondamentali; nel caso di Firenze la casella numero 9 è imprescindibile. Chi prenderei? Fosse per me Milik, meglio di Piatek. Commisso pensa in grande, magari non ci sarà bisogno di aspettare l’esplosione dei vari giovani. Difesa? Gli errori ci sono, inutile nasconderlo Dragowski in compenso sta bene, è in fiducia, per il resto vedo che la retroguardia sta soffrendo a livello di personalità. Come ha detto Bonaventura, gli uomini si vedono adesso…”.

