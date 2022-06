Torricelli: “Peccato per l’EL, ma Conference ok. Ci sarà bisogno di turn over”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex viola Moreno Torricelli ha parlato anche di Fiorentina e della stagione che aspetta Vincenzo Italiano con tre competizioni da affrontare: "Quest'anno è stata una della squadre migliori, Italiano sta dimostrando di saperci fare soprattutto con i giovani. E' cresciuta tanto, peccato per quelle tre sconfitte nel finale sennò poteva arrivare in Europa League. Ma entrare in Conference è comunque importante, speriamo ora possa fare innesti di buon livello perché con tre impegni ci sarà bisogno di parecchio turn over".