Torreira si dà la carica sui social: “Uniti andremo avanti”

Lucas Torreira si da la carica sui social dopo la sconfitta contro il Brasile. Ecco il messaggio del centrocampista viola

Lucas Torreira è uno di quei giocatori che rientrerà dal Sudamerica in ritardo rispetto agli altri nazionali. Il centrocampista uruguagio è uscito sconfitta dalla splendida sfida contro il Brasile persa per 4 a 1. Ecco che, sul proprio profilo Instagram, Torreira cerca di darsi la carica per far capire che lui non mollerà mai. Questo spirito combattivo farà sicuramente bene anche alla Fiorentina di Italiano. Ecco il post: