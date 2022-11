TMW – Rischio intervento per Sottil: ecco cosa dovrebbe avere

Riccardo Sottil sta mancando da ormai molte settimane dalla lista dei convocati della Fiorentina. I problemi del giocatore non sono mai stati specificati dal club e secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un'ernia al disco. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tra la giornata di domani e martedì dovremmo saperne di più. Ci sarà da capire come procedere per il trattamento e decidere come risolvere il problema, senza escludere la possibilità di un intervento. Quello che ormai sembra certo è che il giocatore non si rivedrà prima del 2023.