Spezia, Nzola ancora infortunato: cercherà di recuperare per la Fiorentina

Si allontana il Sassuolo per M’Bala Nzola. Ieri – fa sapere lo Spezia con un comunicato ufficiale – “dopo la distorsione tibio tarsica e tibio peroneale con lesione capsulo legamentosa e trauma osseo riportata nel match con la Sampdoria, ha svolto esercizi di propedeutica alla corsa, andature sul campo e rinforzo in palestra”. Secondo l’edizione di La Spezia de La Nazione, il giocatore salterà la prossima gara di campionato e potrebbe dare forfait anche nella successiva col Milan. Poi lo Spezia affronterà Fiorentina e Parma prima del termine del mese. Il club spera di recuperarlo per uno di questi due appuntamenti.

MILENKOVIC, LA SENTENZA FA ARRABBIARE DUE VOLTE LA FIORENTINA