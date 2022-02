Spezia-Fiorentina, pagelle VN: Gonzalez è speedy, Amrabat si fa perdonare

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

NICO GONZALEZ 7 : A spron battuto, si conquista il rigore, spostando il pallone a Reca all'ultimo momento. Vivace quando si accentra, ispira tutte le azioni più pericolose. Cerca la gloria personale con un paio di conclusioni e sulla seconda Provedel gli nega il gol con un miracolo. Perde un pallone rischioso sull'1-1, nel finale un assist al bacio per Ikone che spreca.

DUNCAN (in campo dal 61') 5,5: Subito un buon inserimento, ma viene fermato al momento topico. Non esente da colpe nell'azione del gol del pareggio, non va a chiudere su Agudelo rimanendo inutilmente a metà strada.