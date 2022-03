Spalluto ancora in goal col Gubbio: il “ViP” si avvicina alla doppia cifra

Il classe 2001 Spalluto, cresciuto nel settore giovanile viola, sta disputando un'ottima prima stagione tra i prof con la maglia del Gubbio

Il Gubbio si è imposto quest'oggi 3-0 sulla Vis Pesaro, nel girone B di Serie C. Tra le mura amiche del "Barbetti" gli egubini hanno conquistato i tre punti. A dispetto della doppia inferiorità numerica e grazie anche al solito Samuele Spalluto. Il classe 2001 ha realizzato la terza rete dei rossoblù, al 69° di gioco. Una rete di pregevole fattura dell'ex Primavera gigliata, bravo a finalizzare un contropiede dei padroni di casa, con un tiro a giro dal limite dell'area che si è insaccato sul secondo palo del portiere. Il "ViP" Spalluto, cresciuto nel settore giovanile viola, sta disputando un'ottima prima stagione tra i prof con la maglia del Gubbio. Qualche mese fa ci aveva raccontato - in esclusiva - la gioia del primo goal. Ne ha fatta di strada: con quello odierno sono otto le sue marcature stagionali in Serie C. L'altro pianticella viola Ghidotti, portiere, ha festeggiato il 10° clean sheet stagionale. L'aria umbra sembra far bene ai giovani gigliati.