Sivasspor, Saiz: “Daremo la vita per vincere. Non abbiamo paura dei viola”

A presentare la gara di ritorno di Conference League tra Sivasspor e Fiorentina, è l'esterno Samuel Saiz . Rinforzo del mercato di gennaio, lo spagnolo ha giocato titolare nel match di andata. Queste le sue parole in conferenza stampa raccolte dal nostro inviato:

"E' la partita più importante della storia del club, siamo molto motivati, tutti i ragazzi sono carichi. Daremo la vita per provare a passare il turno. Sappiamo che la Fiorentina è in un buonissimo momento di forma, mentre noi veniamo da 3 sconfitte di fila. La Fiorentina è un grande club ma non ci spaventa, noi faremo la nostra partita cercando di vincere".