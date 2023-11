Oggi si sono disputati due match di Serie B, nei quali erano presenti in campo ed in panchina tre viola in prestito: ecco chi sono

Questo pomeriggio si sono disputati due match di Serie B, nei quali erano presenti in campo ed in panchina tre viola in prestito. Si tratta di Lorenzo Lucchesi e Filippo Distefano (sostituito all'80'), che hanno partecipato da titolari a Ternana-Palermo, partita terminata 1-1, e Dimo Krastev, il quale è rimasto, invece, in panchina nella vittoria del Catanzaro sul Cosenza per 2-0.