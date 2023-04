Italiano: “Sono cresciuto, anche grazie ai ragazzi. Ma il bello arriva adesso”

Le parole di Italiano in vista dell'avversario di domani

Vincenzo Italiano parla in conferenza stampa, in vista della sfida di Conference contro il Lech Poznan. Queste le sue parole

"Arrivati a questo punto tutte le squadre hanno valore. Loro in casa sono temibili. Sono molto simili agli avversari che abbiamo affrontato in precedenza. Dobbiamo lavorare con maturità. loro hanno esterni che in ripartenza possono farci male. L'approccio sarà fondamentale. Dobbiamo stare attenti a quando avremo la palla."

Sull'essere favoriti: "Domani sarà un altro esame, l'ennesimo di quest'anno. cercheremo di farci trovare pronti, è un quarto fidi finale. Sogniamo di andare avanti, ma le condizioni giuste dobbiamo crearcele. Lo scorso anno abbiamo battagliato per questo, e pure quest'anno con i play-off-. Siamo cresciuto tantissimo negli ultimi mesi. Le nostre punte stanno segnando, e mi auguro che lo facciano anche domani. Non pensiamo di essere favoriti. Ci sono possibilità sul 50 e 50. Ci so o 180 minuti da giocare. Non abbiamo fatto l'allenamento qui, quest'anno abbiamo alternato già altre volte"

Sul suo percorso: "Questo percorso mi ha fatto maturare. Grazie a questi ragazzi, alla loro duttilità. Siamo riusciti insieme a modificare le nostre abitudini. E a usare i ragazzi in zone del campo che prima non vedevano nemmeno. Non vogliamo mollare, il bello arriva adesso. Abbiamo più di 50 giorni per regalarci delle gioie a fine anno. Siamo stati bravi a reagire. Abbiamo vinto a San Siro con 70mila persone. Sapete tutti cosa vuol dire giocare li. Pure A sivas è stata una bolgia."