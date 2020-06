Sconcerti scatenato: “A volte Barone sembra Corvino. La manifestazione? Ho visto più ruspe che tifosi”

Sconcerti (SCONCERTI SU AMRABAT) ha parlato a Radio Bruno della progettualità viola e della gara contro il Brescia:

“Difficilmente in casa riusciamo a giocare bene, è una situazione già vista. Secondo me la Fiorentina non ha gioco, infatti va meglio fuori casa. Abbiamo fatto i punti per salvarci anche senza Ribery. Mi spavento quando sento nomi strani come Petkovic o Emery, prima di tutto serve un progetto. La Fiorentina non ha niente da invidiare a società come Atalanta e Lazio, semmai ai bergamaschi si può riconoscere il centro sportivo all’avanguardia. Stadio? Non si può cancellare un vincolo archeologico, sarebbe come dire a Michelangelo che il suo David ha l’organo genitale maschile piccolo. A volte sento parlare Barone e mi sembra Corvino. Il Franchi è un’opera d’arte e va rispettato. La manifestazione? Ho visto più ruspe che persone. Vedo i cartelli con scritto “Io sto con Rocco” e non capisco dove siamo, Firenze è una capitale del mondo. Il Franchi come il Flaminio? Lo stadio romano resta lì perché ci vogliono 30 milioni per buttarlo giù. Higuain sarebbe un grande colpo per la Fiorentina, ma costa molto. No a Thiago Silva, mi tengo Milenkovic e Pezzella.”